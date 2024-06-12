Габриэл Москардо - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Габриэл
|Фамилия
|Москардо
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Габриэл
|Фамилия
|Москардо
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал
|1:0
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|1' - 90'
|Коринтианс
|2:2
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе
|2:2
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|16.06.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)