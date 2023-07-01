Иван Бркич - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Бркич
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кропивница
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 июня 1995 (28 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Бркич
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кропивница
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 июня 1995 (28 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|3
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2023
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|08.07.2023
|1' -46'
|Нефтчи (Баку)
|0:4
|Црвена Звезда (Белград)
|01.07.2023
|1' -60'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Нефтчи (Баку)