Марллон - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Марллон
|Фамилия
|Боржес
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 1992 (32 года)
|Рост
|186
|Имя
|Марллон
|Фамилия
|Боржес
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 1992 (32 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|1' - 90'
|Сан-Паулу
|0:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|14.06.2024
|1' - 90'
|Крузейро
|2:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|90'
|09.06.2024
|1' - 90'
|Крисиума
|2:5
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 6 тур
|06.06.2024
|1' - 90'
|Куяба
|0:0
|Витория
|Бразилия. Серия А, 2 тур
|86'
|02.06.2024
|1' - 90'
|Куяба
|0:1
|Интернасьонал
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|30.05.2024
|86' - 90'
|Ланус
|0:1
|Куяба
|Копа Судамерикана, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|9
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|14.06.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|90'
|09.06.2024
|1' -90'
|Крисиума (Крисиума)
|2:5
|Куяба (Куяба)
|06.06.2024
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Витория (Сальвадор)
|86'
|02.06.2024
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.05.2024
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|28.04.2024
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|77'
|21.04.2024
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|14.04.2024
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:0
|Куяба (Куяба)