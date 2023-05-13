Андре Луис - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Луис
|Команда
|Эштрела
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Луис
|Команда
|Эштрела
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|3:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.07.2023
|80' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|81'
|09.07.2023
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Форталеза (Форталеза)
|26.06.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|23.06.2023
|86' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.06.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:4
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|28.05.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|13.05.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|2:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|11.05.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Гойас (Гояния)
|07.05.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.04.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Коритиба (Коритиба)