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    Натан Рибейро - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Натан
    Фамилия Рибейро
    Команда Гремио
    Состав Молодежный
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 февраля 2005 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.06.2024 Был в запасе Форталеза 1:0 Гремио Бразилия. Серия А, 10 тур
    17.06.2024 Был в запасе Гремио 1:2 Ботафого Бразилия. Серия А, 9 тур
    14.06.2024 Был в запасе Фламенго 2:1 Гремио Бразилия. Серия А, 8 тур
    09.06.2024 Был в запасе Гремио 1:1 Эстудиантес Кубок Либертадорес, 5 тур
    30.05.2024 Был в запасе Гремио 4:0 Стронгест Кубок Либертадорес, 6 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гремио 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:3 Гремио (Порту-Алегри)
    04.12.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 1:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    01.12.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 2:1 Гойас (Гояния)
    26.11.2023 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Гремио (Порту-Алегри)
    12.11.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.11.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    05.11.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 1:0 Баия (Салвадор)
    02.11.2023 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:2 Гремио (Порту-Алегри)
    29.10.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    26.10.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 3:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    22.10.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:0 Гремио (Порту-Алегри)
    06.08.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гремио (Порту-Алегри)
    31.07.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:1 Гремио (Порту-Алегри)
    02.07.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 1:2 Гремио (Порту-Алегри)
    25.06.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 5:1 Коритиба (Коритиба)
    23.06.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
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