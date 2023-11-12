Натан Рибейро - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Рибейро
|Команда
|Гремио
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 февраля 2005 (19 лет)
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Рибейро
|Команда
|Гремио
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 февраля 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Форталеза
|1:0
|Гремио
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|17.06.2024
|Был в запасе
|Гремио
|1:2
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|Был в запасе
|Фламенго
|2:1
|Гремио
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|09.06.2024
|Был в запасе
|Гремио
|1:1
|Эстудиантес
|Кубок Либертадорес, 5 тур
|30.05.2024
|Был в запасе
|Гремио
|4:0
|Стронгест
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гремио
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Гремио (Порту-Алегри)
|04.12.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|01.12.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:1
|Гойас (Гояния)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Баия (Салвадор)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|31.07.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|02.07.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|1:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|25.06.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|5:1
|Коритиба (Коритиба)
|23.06.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)