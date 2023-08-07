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    Николас - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Николас
    Фамилия Викьятто
    Команда Америка Минейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 февраля 1997 (27 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Америка Минейро 11 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2023 47' -62' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    26.10.2023 46' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    90'
    23.10.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.10.2023 1' -57' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    09.10.2023 1' -71' Форталеза (Форталеза) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2023 1' -78' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    28'
    26.09.2023 1' -78' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    20.09.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    13.08.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    07.08.2023 1' -90' Баия (Салвадор) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    30.07.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:4 Палмейрас (Сан-Паулу)
    39'
    22.07.2023 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    09.07.2023 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    02.07.2023 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.06.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.05.2023 62' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    11.05.2023 1' -82' Брагантино (Сан-Паулу) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    07.05.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Куяба (Куяба)
    30.04.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.04.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    15.04.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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