Николас - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Викьятто
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Викьятто
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|11
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2023
|47' -62'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|26.10.2023
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|90'
|23.10.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.10.2023
|1' -57'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|09.10.2023
|1' -71'
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2023
|1' -78'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|28'
|26.09.2023
|1' -78'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|20.09.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|07.08.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|30.07.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:4
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|39'
|22.07.2023
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|02.07.2023
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.06.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.05.2023
|62' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.05.2023
|1' -82'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|07.05.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|15.04.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)