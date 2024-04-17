Диого Барбоза - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Диого
|Фамилия
|Барбоза
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Имя
|Диого
|Фамилия
|Барбоза
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|1' - 90'
|Крузейро
|2:0
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|34'
|16.06.2024
|59' - 90'
|Флуминенсе
|1:2
|Атлетико Гойяненсе
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|1:0
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|02.06.2024
|81' - 90'
|Флуминенсе
|1:1
|Жувентуде
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|30.05.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе
|3:2
|Альянса
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|34'
|16.06.2024
|59' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|02.06.2024
|81' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|14.05.2024
|1' -85'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|12'
|28.04.2024
|86' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|17.04.2024
|1' -67'
|Баия (Салвадор)
|2:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)