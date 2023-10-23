Джованни - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|Рибейро
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бауру
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 2002 (22 года)
|Рост
|176
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|Рибейро
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бауру
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 2002 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|26.11.2023
|84' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|23.11.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.11.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Гойас (Гояния)
|23.10.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|4:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Форталеза (Форталеза)
|28.08.2023
|89' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|25.07.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|16.07.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|01.07.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|25.06.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Баия (Салвадор)
|22.06.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|12.06.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|04.06.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|28.05.2023
|83' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|14.05.2023
|76' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|79'
|29.04.2023
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|4:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|22.04.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)