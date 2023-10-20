Руан Оливейра - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Руан
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 2000 (24 года)
|Рост
|176
|Имя
|Руан
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 2000 (24 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|29.11.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:4
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|30.10.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|23.10.2023
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|20.10.2023
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|19.09.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|4:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|15.09.2023
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|27.08.2023
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|13.08.2023
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|06.08.2023
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.07.2023
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|23.07.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.07.2023
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.07.2023
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|24.06.2023
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.06.2023
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.06.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Куяба (Куяба)