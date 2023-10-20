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    Руан Оливейра - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Руан
    Фамилия Оливейра
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 марта 2000 (24 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 0:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    03.12.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    29.11.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:4 Коринтианс (Сан-Паулу)
    12.11.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    05.11.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.11.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.10.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    26.10.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    23.10.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    20.10.2023 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
    01.10.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    23.09.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    19.09.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 4:4 Гремио (Порту-Алегри)
    15.09.2023 1' -90' Форталеза (Форталеза) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    03.09.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    27.08.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Гойас (Гояния)
    20.08.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    13.08.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    06.08.2023 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30.07.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    23.07.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.07.2023 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.07.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    24.06.2023 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    22.06.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.06.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Куяба (Куяба)
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