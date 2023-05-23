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    Нето Моура - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Нето
    Фамилия Моура
    Команда Крузейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 августа 1996 (27 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крузейро 13 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.07.2023 70' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    16.07.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Коритиба (Коритиба)
    08.07.2023 71' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    02.07.2023 84' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    25.06.2023 82' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    22.06.2023 1' -84' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    11.06.2023 1' -75' Баия (Салвадор) 2:2 Крузейро (Белу-Оризонти)
    04.06.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    45'
    28.05.2023 1' -58' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    23.05.2023 1' -46' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Куяба (Куяба)
    15.05.2023 1' -78' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:4 Крузейро (Белу-Оризонти)
    11.05.2023 1' -69' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    06.05.2023 84' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    30.04.2023 75' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:3 Крузейро (Белу-Оризонти)
    23.04.2023 76' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:0 Гремио (Порту-Алегри)
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