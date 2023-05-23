Нето Моура - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Нето
|Фамилия
|Моура
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Нето
|Фамилия
|Моура
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крузейро
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.07.2023
|70' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|16.07.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Коритиба (Коритиба)
|08.07.2023
|71' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|02.07.2023
|84' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|25.06.2023
|82' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|22.06.2023
|1' -84'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.06.2023
|1' -75'
|Баия (Салвадор)
|2:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|04.06.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|45'
|28.05.2023
|1' -58'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|23.05.2023
|1' -46'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|15.05.2023
|1' -78'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:4
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|11.05.2023
|1' -69'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|06.05.2023
|84' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|30.04.2023
|75' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:3
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|23.04.2023
|76' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гремио (Порту-Алегри)