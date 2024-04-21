Фернандо - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Аугусто
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1999 (24 года)
|Рост
|181
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Аугусто
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1999 (24 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|73' - 90'
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Фламенго
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе
|3:1
|Крисиума
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|03.06.2024
|1' - 81'
|Форталеза
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|31.05.2024
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Спортиво Амелиано
|Копа Судамерикана, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|16.06.2024
|73' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.06.2024
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:1
|Крисиума (Крисиума)
|03.06.2024
|1' -81'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|12.05.2024
|71' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|29.04.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)