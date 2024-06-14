Юнг - статистика
#50 | Вратарь
|Имя
|Юнг
|Фамилия
|Мораес
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 марта 2002 (22 года)
|Рост
|202
|Имя
|Юнг
|Фамилия
|Мораес
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 марта 2002 (22 года)
|Рост
|202
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу
|0:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|Был в запасе
|Коринтианс
|2:2
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал
|0:0
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 8 тур