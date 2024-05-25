Симеон Петров - статистика
#87 | Защитник
|Имя
|Симеон
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимож
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2000 (24 года)
|Рост
|194
|Имя
|Симеон
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимож
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2000 (24 года)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.06.2024
|1' - 90'
|Словения
|1:1
|Болгария
|Товарищеские матчи. Сборные
|04.06.2024
|90' - 90'
|Румыния
|0:0
|Болгария
|Товарищеские матчи. Сборные
|25.05.2024
|1' - 90'
|Ракув
|0:2
|Шленск
|Польша. Экстракласа, 34 тур