Габор Салаи - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Габор
|Фамилия
|Салаи
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кечкемет
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 2000 (24 года)
|Рост
|191
|Имя
|Габор
|Фамилия
|Салаи
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кечкемет
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 2000 (24 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кечкемет
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -125'
|Рига (Рига)
|3:1
|Кечкемет (Кечкемет)
|120'
|27.07.2023
|1' -90'
|Кечкемет (Кечкемет)
|2:1
|Рига (Рига)