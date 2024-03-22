Аарон Доннелли - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Доннелли
|Команда
|Данди
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 2003 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Доннелли
|Команда
|Данди
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 2003 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.06.2024
|70' - 90'
|Северная Ирландия
|2:0
|Андорра
|Товарищеские матчи. Сборные
|77'
|08.06.2024
|Был в запасе
|Испания
|5:1
|Северная Ирландия
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|70' -90'
|Северная Ирландия
|2:0
|Андорра
|77'
|08.06.2024
|Был в запасе
|Испания
|5:1
|Северная Ирландия
|26.03.2024
|Был в запасе
|Шотландия
|0:1
|Северная Ирландия
|22.03.2024
|Был в запасе
|Румыния
|1:1
|Северная Ирландия