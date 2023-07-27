Эмиль Сафаров - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Сафаров
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Сафаров
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.06.2024
|Был в запасе
|Азербайджан
|3:2
|Казахстан
|Товарищеские матчи. Сборные
|07.06.2024
|Был в запасе
|Албания
|3:1
|Азербайджан
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|4:1
|Габала (Габала)
|27.07.2023
|1' -90'
|Габала (Габала)
|2:3
|Омония (Никосия)