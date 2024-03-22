Сергей Мурадян - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Лерникович
|Фамилия
|Мурадян
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 2004 (19 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Лерникович
|Фамилия
|Мурадян
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 2004 (19 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.06.2024
|1' - 90'
|Армения
|2:1
|Казахстан
|Товарищеские матчи. Сборные
|04.06.2024
|Был в запасе
|Словения
|2:1
|Армения
|Товарищеские матчи. Сборные