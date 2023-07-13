Дал Варесанович - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дал
|Фамилия
|Варесанович
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 мая 2001 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Дал
|Фамилия
|Варесанович
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 мая 2001 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сараево
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|1' -77'
|Сараево (Сараево)
|1:2
(2:4)п
|Торпедо (Кутаиси)
|13.07.2023
|1' -81'
|Торпедо (Кутаиси)
|2:2
|Сараево (Сараево)
|52'