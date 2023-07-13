Клаудиюс Упстас - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Клаудиюс
|Фамилия
|Упстас
|Команда
|Хегельманн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каунас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Клаудиюс
|Фамилия
|Упстас
|Команда
|Хегельманн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каунас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хегельманн
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|0:0
|Хегельманн (Каунас)
|51'
|13.07.2023
|1' -90'
|Хегельманн (Каунас)
|0:5
|Шкупи (Чаир)