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Аль-Васл
Ренато Жуниор
Статистика
€ 900 тыс
Ренато Жуниор - статистика
Аль-Васл
5 июня 2002 (24), Сан-Паулу
#96 | Нападающий
190 см
Бразилия
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Статистика по турнирам
ОАЭ. Первый дивизион 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виборг
27
4
3
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
1 : 2
24.05.2025
Виборг
1' - 62'
55'
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
0 : 1
18.05.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
0 : 0
04.05.2025
Виборг
1' - 78'
Дания. Суперлига, 6 тур
Сендерийск
2 : 2
27.04.2025
Виборг
1' - 89'
89'
Дания. Суперлига, 4 тур
Вайле
3 : 3
17.04.2025
Виборг
1' - 90'
85'
76'
Дания. Суперлига, 3 тур
Виборг
2 : 1
13.04.2025
Силькеборг
1' - 86'
Дания. Суперлига, 2 тур
Виборг
2 : 1
06.04.2025
Сендерийск
1' - 76'
63'
Дания. Суперлига, 1 тур
Ольборг
0 : 4
28.03.2025
Виборг
1' - 69'
58'
Дания. Суперлига, 22 тур
Виборг
3 : 2
16.03.2025
Копенгаген
1' - 57'
Дания. Суперлига, 21 тур
Орхус
1 : 1
09.03.2025
Виборг
1' - 74'
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
3 : 1
02.03.2025
Вайле
1' - 89'
14'
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
4 : 1
14.02.2025
Виборг
75' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Виборг
1 : 2
01.12.2024
Рандерс
1' - 66'
Дания. Суперлига, 16 тур
Ольборг
0 : 0
24.11.2024
Виборг
1' - 69'
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
1 : 0
10.11.2024
Мидтьюлланд
1' - 81'
Дания. Суперлига, 14 тур
Нордшелланд
2 : 1
03.11.2024
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
4 : 2
27.10.2024
Сендерийск
63' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Люнгбю
0 : 0
20.10.2024
Виборг
84' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 1
06.10.2024
Орхус
1' - 60'
26'
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
3 : 1
29.09.2024
Виборг
1' - 61'
30'
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
1' - 60'
39'
45'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
1' - 67'
65'
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
68' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 1
18.08.2024
Виборг
1' - 67'
43'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 3
12.08.2024
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
3 : 2
04.08.2024
Виборг
1' - 61'
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
3 : 1
28.07.2024
Виборг
1' - 46'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
3 : 2
21.07.2024
Брондбю
1' - 84'
11'
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