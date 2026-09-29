Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 450 тыс

Кирилл Гоманов - статистика

МЛ Витебск
17 февраля 2005 (21), Витебск
#13 | Защитник
186 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
МЛ Витебск
5 : 1
18.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
1 : 1
13.09.2026
МЛ Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
МЛ Витебск
0 : 0
06.09.2026
Динамо Мн
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
МЛ Витебск
12
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
МЛ Витебск
5 : 1
18.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
1 : 1
13.09.2026
МЛ Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
МЛ Витебск
0 : 0
06.09.2026
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
1 : 3
29.08.2026
МЛ Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
МЛ Витебск
0 : 0
23.08.2026
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
МЛ Витебск
2 : 0
19.08.2026
Барановичи
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
1 : 2
30.05.2026
МЛ Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
МЛ Витебск
0 : 0
22.05.2026
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Арсенал
0 : 3
17.05.2026
МЛ Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
МЛ Витебск
5 : 1
10.05.2026
Днепр
1' - 66'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
2 : 3
03.05.2026
МЛ Витебск
1' - 90'
4'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
МЛ Витебск
0 : 0
25.04.2026
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
1 : 2
19.04.2026
МЛ Витебск
Был в запасе
Главные новости
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
1
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
2
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
11
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
3
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+