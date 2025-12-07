Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Матеус Россетто - статистика

Форталеза
3 июня 1996 (30)
#20 | Полузащитник
180 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форталеза
20
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
13.11.2025
Форталеза
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
2 : 2
10.11.2025
Гремио
82' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
1 : 1
01.11.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
1 : 0
26.10.2025
Фламенго
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крузейро
1 : 0
19.10.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
0 : 2
16.10.2025
Васко да Гама
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
0 : 2
03.10.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 0
27.09.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
21.09.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 0
13.09.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 1
01.09.2025
Форталеза
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
0 : 1
25.08.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
2 : 1
16.08.2025
Форталеза
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
0 : 5
10.08.2025
Ботафого
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
1 : 1
03.08.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гремио
2 : 1
30.07.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
3 : 1
27.07.2025
Брагантино
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Форталеза
1 : 1
19.07.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Васко да Гама
3 : 0
18.05.2025
Форталеза
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
5 : 0
10.05.2025
Жувентуде
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сан-Паулу
0 : 0
03.05.2025
Форталеза
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
27.04.2025
Форталеза
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Форталеза
1 : 2
21.04.2025
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Витория
2 : 1
17.04.2025
Форталеза
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
0 : 0
14.04.2025
Интернасьонал
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Мирассол
1 : 1
07.04.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
2 : 0
30.03.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Главные новости
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
1
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
1
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
11
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
3
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+