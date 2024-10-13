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Абрахам Ромеро
Статистика
Абрахам Ромеро - статистика
Завершил карьеру
18 февраля 1998 (28), Пасадена
#22 | Вратарь
189 см
Мексика | США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
2
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 22 тур
Коламбус
4 : 0
13.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Коламбус
3 : 2
06.10.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
0 : 4
08.09.2024
Сиэтл
1' - 45'
45'
США. МЛС, 39 тур
Коламбус
4 : 2
01.09.2024
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Сиэтл
0 : 3
21.07.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
18.07.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 5
14.07.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
05.07.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
30.06.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес
6 : 2
23.06.2024
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Остин
1 : 1
20.06.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Орландо Сити
1 : 3
16.06.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
02.06.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
30.05.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Атланта Юнайтед
0 : 1
26.05.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
0 : 2
16.05.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
12.05.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Сан-Хосе
3 : 1
05.05.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Лос-Анджелес
3 : 2
28.04.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Портленд
2 : 2
13.04.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
07.04.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
3 : 2
30.03.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Лос-Анджелес
5 : 0
24.03.2024
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
17.03.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
10.03.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
02.03.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
25.02.2024
Сиэтл
Был в запасе
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