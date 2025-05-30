Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Тайлан Утку Айдын - статистика

Касымпаша
10 февраля 2006 (20)
#29 | Защитник
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Касымпаша
1 : 2
30.05.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Газиантеп
2 : 2
24.05.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Касымпаша
2 : 3
18.05.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Эюпспор
0 : 3
10.05.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 1
05.05.2025
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
3 : 1
19.04.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
1 : 0
13.04.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 1
07.04.2025
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
0 : 2
29.03.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 1
15.03.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Бодрум
1 : 0
07.03.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
3 : 3
02.03.2025
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
2 : 1
22.02.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Касымпаша
3 : 2
09.02.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Адана Демирспор
3 : 5
02.02.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
5 : 4
27.01.2025
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Коньяспор
3 : 3
19.01.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
2 : 2
05.01.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
23.12.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
2 : 0
13.12.2024
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Трабзонспор
2 : 2
06.12.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
1 : 2
08.11.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
1 : 3
02.11.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
1 : 4
26.10.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
20.10.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
0 : 0
05.10.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
2 : 2
10.08.2024
Коньяспор
Был в запасе
Главные новости
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
11
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+