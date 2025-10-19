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МЛС 2026
Команды
Коламбус
Деррик Джонс
Статистика
€ 300 тыс
Деррик Джонс - статистика
Коламбус
3 марта 1997 (29)
#20 | Полузащитник
190 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 50 тур
Коламбус
3 : 1
19.10.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Орландо Сити
1 : 1
05.10.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Чикаго Файр
2 : 0
28.09.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Коламбус
1 : 1
21.09.2025
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 2
18.09.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Атланта Юнайтед
4 : 5
14.09.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
31.08.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Коламбус
1 : 2
24.08.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Торонто
1 : 1
17.08.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Коламбус
1 : 3
26.07.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Коламбус
2 : 1
20.07.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 0
17.07.2025
Коламбус
88' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Цинциннати
2 : 4
13.07.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Коламбус
1 : 0
30.06.2025
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Коламбус
3 : 1
26.06.2025
Атланта Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
2 : 1
15.06.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
5 : 1
01.06.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
2 : 2
29.05.2025
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Шарлотт
3 : 2
25.05.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Коламбус
1 : 1
18.05.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
1 : 1
15.05.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
11.05.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Коламбус
4 : 2
04.05.2025
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 1
27.04.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Коламбус
0 : 1
19.04.2025
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Сент-Луис
1 : 2
14.04.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 1
06.04.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
30.03.2025
Коламбус
90' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Коламбус
0 : 0
23.03.2025
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
02.03.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
4 : 2
23.02.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
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