Марсиньо - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Марсио
|Фамилия
|де Оливейра
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Марсио
|Фамилия
|де Оливейра
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|12
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|09.11.2023
|71' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Коритиба (Коритиба)
|09.10.2023
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|20.08.2023
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:4
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.07.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|02.07.2023
|1' -46'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|26.06.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|23.06.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|11.06.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|44'
|29.05.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|73'
|21.05.2023
|1' -75'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|60'
|15.05.2023
|1' -71'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:4
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|11.05.2023
|1' -82'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|45'
|07.05.2023
|1' -62'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|23.04.2023
|72' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|15.04.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)