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    Марсиньо - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Марсио
    Фамилия де Оливейра
    Команда Родина
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 мая 1996 (27 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 1' - 90' Краснодар 3:0 Родина Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Америка Минейро 12 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    09.11.2023 71' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Коритиба (Коритиба)
    09.10.2023 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    20.08.2023 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    13.08.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    30.07.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:4 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.07.2023 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    09.07.2023 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    02.07.2023 1' -46' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    26.06.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    23.06.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    11.06.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    44'
    29.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    73'
    21.05.2023 1' -75' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    60'
    15.05.2023 1' -71' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:4 Крузейро (Белу-Оризонти)
    11.05.2023 1' -82' Брагантино (Сан-Паулу) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    45'
    07.05.2023 1' -62' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Куяба (Куяба)
    23.04.2023 72' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    15.04.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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