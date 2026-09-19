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Серия А 2026/2027
Команды
Удинезе
Унаи Гомес
Статистика
€ 5 млн
Унаи Гомес - статистика
Удинезе
25 мая 2003 (23)
#46 | Полузащитник
183 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
57' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 61'
9'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 46'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Суперкубок Испании 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
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Суперкубок Испании 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
57' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 61'
9'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 46'
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
1' - 60'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
85' - 90'
90'
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