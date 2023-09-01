Аласана Манне - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Аласана
|Фамилия
|Манне
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банжул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1998 (25 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Аласана
|Фамилия
|Манне
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банжул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1998 (25 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|14
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|70' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|26.11.2023
|83' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:1
|Оденсе (Оденсе)
|12.11.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Видовре (Видовре)
|04.11.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|29.10.2023
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|23.10.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|67'
|24.09.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|01.09.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Вайле (Вайле)
|27.08.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:5
|Оденсе (Оденсе)
|20.08.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|26'
|11.08.2023
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|07.08.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|30.07.2023
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|63' 41'