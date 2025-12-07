Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Фабио - статистика

Флуминенсе
30 сентября 1980 (46)
#1 | Вратарь
188 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Флуминенсе
37
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Флуминенсе
2 : 0
07.12.2025
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Гремио
1 : 2
03.12.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
6 : 0
28.11.2025
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Палмейрас
0 : 0
23.11.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Крузейро
0 : 0
09.11.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Флуминенсе
1 : 0
07.11.2025
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сеара
2 : 0
02.11.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
1 : 0
30.10.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Флуминенсе
1 : 0
25.10.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Васко да Гама
2 : 0
21.10.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
1 : 0
17.10.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Мирассол
2 : 1
09.10.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Флуминенсе
3 : 0
05.10.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
02.10.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Флуминенсе
2 : 0
28.09.2025
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 1
20.09.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
0 : 1
14.09.2025
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сантос
0 : 0
31.08.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Брагантино
4 : 2
23.08.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
2 : 1
16.08.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Баия
3 : 3
10.08.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Флуминенсе
1 : 0
03.08.2025
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.07.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
1 : 2
24.07.2025
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Фламенго
1 : 0
21.07.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Флуминенсе
0 : 2
18.07.2025
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 2
02.06.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Флуминенсе
2 : 1
25.05.2025
Васко да Гама
1' - 90'
29'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 1
18.05.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро
3 : 2
11.05.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Флуминенсе
2 : 1
04.05.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
2 : 0
27.04.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
1 : 1
21.04.2025
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
0 : 2
17.04.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
14.04.2025
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
06.04.2025
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
2 : 0
30.03.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
1
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
1
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
12
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+