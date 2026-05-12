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Италия. Серия B
Команды
Модена
Алессандро Серсанти
Статистика
€ 1,80 млн
Алессандро Серсанти - статистика
Модена
16 февраля 2002 (24), Гроссето
#5 | Полузащитник
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Модена
24
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 1/4 финала
Модена
0 : 1
12.05.2026
Юве Стабиа
1' - 68'
63'
Италия. Серия В, 38 тур
Авеллино
1 : 0
08.05.2026
Модена
46' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
72' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Модена
2 : 1
21.03.2026
Мантова
1' - 46'
14'
Италия. Серия В, 30 тур
Модена
3 : 0
13.03.2026
Специя
71' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Модена
1 : 2
07.02.2026
Сампдория
79' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Модена
1 : 2
26.12.2025
Монца
1' - 74'
Италия. Серия В, 17 тур
Модена
1 : 2
20.12.2025
Венеция
46' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Специя
0 : 2
13.12.2025
Модена
68' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Модена
1 : 2
08.12.2025
Катанцаро
1' - 62'
Италия. Серия В, 14 тур
Чезена
1 : 0
28.11.2025
Модена
1' - 55'
Италия. Серия В, 13 тур
Модена
0 : 0
23.11.2025
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Фрозиноне
2 : 2
08.11.2025
Модена
1' - 77'
Италия. Серия В, 11 тур
Модена
3 : 0
02.11.2025
Юве Стабиа
1' - 74'
Италия. Серия В, 10 тур
Реджана 1919
1 : 0
28.10.2025
Модена
1' - 59'
Италия. Серия В, 9 тур
Модена
2 : 1
24.10.2025
Эмполи
69' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
1 : 1
19.10.2025
Модена
1' - 66'
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
2 : 0
05.10.2025
Виртус Энтелла
62' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Каррарезе
0 : 0
01.10.2025
Модена
82' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Модена
2 : 1
28.09.2025
Пескара
1' - 66'
58'
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 3
20.09.2025
Модена
1' - 75'
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
3 : 0
13.09.2025
Бари
67' - 90'
74'
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
1 : 1
31.08.2025
Авеллино
71' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Сампдория
0 : 2
25.08.2025
Модена
73' - 90'
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