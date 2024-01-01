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    Льюис Майли - статистика

    #67 | Полузащитник
    Имя Льюис
    Фамилия Майли
    Команда Ньюкасл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 мая 2006 (17 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 1' - 90' Ньюкасл 0:0 Лутон Таун Англия. Премьер-лига, 23 тур
    30.01.2024 1' - 75' Астон Вилла 1:3 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 22 тур
    27.01.2024 1' - 90' Фулхэм 0:2 Ньюкасл Англия. Кубок, 1/16 финала
    13.01.2024 1' - 90' Ньюкасл 2:3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 21 тур
    06.01.2024 47' - 90' Сандерленд 0:3 Ньюкасл Англия. Кубок, 1/32 финала
    01.01.2024 1' - 54' Ливерпуль 4:2 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 20 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньюкасл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2024 1' -90' Фулхэм (Лондон) 0:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    06.01.2024 47' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:3 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
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