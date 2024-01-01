Льюис Майли - статистика
#67 | Полузащитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Майли
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 2006 (17 лет)
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Майли
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|1' - 90'
|Ньюкасл
|0:0
|Лутон Таун
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|30.01.2024
|1' - 75'
|Астон Вилла
|1:3
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Фулхэм
|0:2
|Ньюкасл
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|13.01.2024
|1' - 90'
|Ньюкасл
|2:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 21 тур
|06.01.2024
|47' - 90'
|Сандерленд
|0:3
|Ньюкасл
|Англия. Кубок, 1/32 финала
|01.01.2024
|1' - 54'
|Ливерпуль
|4:2
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 20 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2024
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|0:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|06.01.2024
|47' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:3
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)