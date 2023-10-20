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    Педро - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Педро
    Фамилия дос Сантос
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 2006 (17 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 14 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 0:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    03.12.2023 70' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    26.11.2023 74' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:5 Баия (Салвадор)
    10.11.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    05.11.2023 46' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.11.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.10.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    26.10.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    23.10.2023 1' -58' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    20.10.2023 1' -46' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
    36'
    08.10.2023 58' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    01.10.2023 46' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    23.09.2023 1' -57' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    19.09.2023 1' -63' Коринтианс (Сан-Паулу) 4:4 Гремио (Порту-Алегри)
    15.09.2023 1' -73' Форталеза (Форталеза) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    33'
    20.08.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30.07.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    24.06.2023 81' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    22.06.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.06.2023 1' -61' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Куяба (Куяба)
    04.06.2023 86' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    28.05.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    21.05.2023 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    14.05.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    12.05.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.05.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    24.04.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    16.04.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
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