Педро - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Педро
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 2006 (17 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Педро
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 2006 (17 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|14
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|03.12.2023
|70' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|26.11.2023
|74' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:5
|Баия (Салвадор)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|05.11.2023
|46' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|30.10.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|23.10.2023
|1' -58'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|20.10.2023
|1' -46'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|36'
|08.10.2023
|58' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|01.10.2023
|46' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|23.09.2023
|1' -57'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|19.09.2023
|1' -63'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|4:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|15.09.2023
|1' -73'
|Форталеза (Форталеза)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|33'
|20.08.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|24.06.2023
|81' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.06.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.06.2023
|1' -61'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|04.06.2023
|86' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|28.05.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|14.05.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|12.05.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2023
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|24.04.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|16.04.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)