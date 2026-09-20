Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Норвегия. Элитсериен
Команды
Лиллестрем
Даниэл Басси
Статистика
€ 1 млн
Даниэл Басси - статистика
Лиллестрем
31 октября 2004 (21)
#22 | Нападающий
178 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Викинг
3 : 0
20.09.2026
Лиллестрем
1' - 80'
Лига Европы, 1 тур
Лиллестрем
1 : 2
17.09.2026
Торренсе
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Лиллестрем
2 : 0
12.09.2026
Волеренга
1' - 73'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Бранн
1 : 2
05.09.2026
Лиллестрем
1' - 61'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Лига чемпионов 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Лига конференций 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лиллестрем
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Лиллестрем
1 : 2
17.09.2026
Торренсе
61' - 90'
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
11
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
Фото
Капитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+