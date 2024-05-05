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Artem Husol
Главные новости
Вылет «ПСЖ» от «Боруссии», резонансное интервью представителя Дзюбы, «Спартак» может назначить экс-помощника Моуринью и другие новости
07:48
Бубнов оценил Дзюбу: «Не соответствует требованиям современного футбола»
1
01:15
Энрике прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «Боруссии»
2
00:43
Тренер «Боруссии» Терзич прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов
2
00:34
Еще два антирекорда «ПСЖ» по итогам противостояния с «Боруссией»
2
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Все новости
08:16
Маркиньос сказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Боруссией»
08:06
Рахимов рассказал, как изменился Безруков после шутки про «денежки»
1
01:02
Opta вычислила шестой антирекорд «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ
00:51
Ловчев высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «Боруссии»
3
00:25
Фото
«Боруссия» ответила на троллинг «ПСЖ» спустя четыре года
3
00:12
«ПСЖ» установил три антирекорда Лиги чемпионов
1
00:04
Умер 23-летний тренер школы «Динамо»
7 мая
23:52
Видео
Обзор матча «ПСЖ» – «Боруссия» Д голы и лучшие моменты (Видео)
23:52
⚡ Лига чемпионов. «Боруссия Д» во второй раз победила «ПСЖ» (1:0) и вышла в финал
16
23:45
Хуммельс – третий самый возрастной автор гола в полуфинале ЛЧ
23:34
Радимов рассказал, что ему не нравится в работе тренера «Краснодара» Мусаева
3
23:23
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем удерживает лидерство, Месси поднялся в рейтинге
6
22:58
Березуцкий: «Дзюбе достаточно и двух недель для создания конфликта»
1
22:48
У «ПСЖ» самый молодой стартовый состав в полуфинале ЛЧ за последние 15 лет
22:38
Орлов считает, что судья ошибся в пользу «Факела» в матче с «Зенитом»
14
22:22
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
21:59
Радимов дал совет Галактионову по Дзюбе
21:49
Смородская осудила смягчение дисквалификации Тихонова
1
21:39
Тухель оценил шансы «Реала» и «Баварии» пройти в финал Лиги чемпионов
3
21:29
Орлов назвал единственного игрока «Зенита», который держит уровень
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21:21
Поль Погба начал актерскую карьеру
2
21:09
Реакция Тихонова на сокращение срока дисквалификации за слова о женщине-судье
1
20:57
Стали известны стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Боруссия» Д: 7 мая
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20:56
Агент Гурцкая выбрал сторону в конфликте «Локомотива» и Дзюбы
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20:47
В «Баварии» приняли решение по назначению тен Хага
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Artem Husol - статистика
#91 | Нападающий
Имя
Artem Husol
Команда
Колос
Состав
Основной
Позиция
Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дата
Минуты
Матч
Турнир
05.05.2024
Был в запасе
Динамо
5:0
Колос
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Россия
Казахстан
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