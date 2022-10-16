Уилл Джарвис - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Джарвис
|Команда
|Шелбурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 2002 (21 год)
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Джарвис
|Команда
|Шелбурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 89'
|Шелбурн
|1:0
|Сент Патрикс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 12 тур
|22.04.2024
|1' - 90'
|Шелбурн
|0:0
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 24 тур
|19.04.2024
|57' - 90'
|Голуэй Юнайтед
|1:0
|Шелбурн
|Ирландия. Премьер Дивизион, 11 тур
|12.04.2024
|1' - 90'
|Шелбурн
|1:2
|Богемиан
|Ирландия. Премьер Дивизион, 10 тур
|63'
|05.04.2024
|1' - 90'
|Дроэда Юнайтед
|2:2
|Шелбурн
|Ирландия. Премьер Дивизион, 9 тур
|01.04.2024
|1' - 82'
|Шелбурн
|0:0
|Дерри Сити
|Ирландия. Премьер Дивизион, 8 тур
|29.03.2024
|1' - 83'
|Шелбурн
|2:1
|Дандолк
|Ирландия. Премьер Дивизион, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2023
|87' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.10.2022
|63' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)