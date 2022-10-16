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    Уилл Джарвис - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Уилл
    Фамилия Джарвис
    Команда Шелбурн
    Состав Основной
    Родной город Йорк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 декабря 2002 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.04.2024 1' - 89' Шелбурн 1:0 Сент Патрикс Ирландия. Премьер Дивизион, 12 тур
    22.04.2024 1' - 90' Шелбурн 0:0 Шэмрок Роверс Ирландия. Премьер Дивизион, 24 тур
    19.04.2024 57' - 90' Голуэй Юнайтед 1:0 Шелбурн Ирландия. Премьер Дивизион, 11 тур
    12.04.2024 1' - 90' Шелбурн 1:2 Богемиан Ирландия. Премьер Дивизион, 10 тур
    63'
    05.04.2024 1' - 90' Дроэда Юнайтед 2:2 Шелбурн Ирландия. Премьер Дивизион, 9 тур
    01.04.2024 1' - 82' Шелбурн 0:0 Дерри Сити Ирландия. Премьер Дивизион, 8 тур
    29.03.2024 1' - 83' Шелбурн 2:1 Дандолк Ирландия. Премьер Дивизион, 7 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2023 87' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    19.10.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.10.2022 63' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
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