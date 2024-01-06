Гарри Воган - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Воган
|Команда
|Бристоль Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 2004 (20 лет)
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Воган
|Команда
|Бристоль Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 2004 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|78' - 90'
|Уиган Атлетик
|2:0
|Бристоль Роверс
|Англия. Первая лига, 46 тур
|20.04.2024
|73' - 90'
|Бристоль Роверс
|0:2
|Питерборо Юнайтед
|Англия. Первая лига, 45 тур
|16.04.2024
|64' - 90'
|Бристоль Роверс
|1:0
|Кембридж Юнайтед
|Англия. Первая лига, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|1' -79'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|06.01.2024
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)