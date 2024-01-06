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    Гарри Воган - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Гарри
    Фамилия Воган
    Команда Бристоль Роверс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 апреля 2004 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.04.2024 78' - 90' Уиган Атлетик 2:0 Бристоль Роверс Англия. Первая лига, 46 тур
    20.04.2024 73' - 90' Бристоль Роверс 0:2 Питерборо Юнайтед Англия. Первая лига, 45 тур
    16.04.2024 64' - 90' Бристоль Роверс 1:0 Кембридж Юнайтед Англия. Первая лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2024 1' -79' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    06.01.2024 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
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