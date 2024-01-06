Кэмерон Пьюпион - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Кэмерон
|Фамилия
|Пьюпион
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сидней
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Кэмерон
|Фамилия
|Пьюпион
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сидней
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2024
|Был в запасе
|Бернли
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 33 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Брайтон
|0:3
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 32 тур
|03.04.2024
|Был в запасе
|Брентфорд
|0:0
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2024
|1' -46'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|06.01.2024
|90' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:4
|Брайтон (Брайтон & Хов)