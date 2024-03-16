Алексей Туманов - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Туманов
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 2003 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Туманов
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 2003 (20 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.04.2024
|Был в запасе
|Минск
|1:1
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Динамо-Брест
|1:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.04.2024
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:1
|Нафтан (Новополоцк)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Минск (Минск)
|16.03.2024
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)