Denys Teslyuk - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Denys Teslyuk
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Denys Teslyuk
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2024
|1' - 90'
|Рух
|1:1
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер
|3:1
|Рух
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|01.04.2024
|Был в запасе
|Рух
|1:0
|ЛНЗ
|Украина. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2024
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:1
|Рух (Львов)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:4
|Рух (Львов)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Полесье (Житомир)
|06.11.2023
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Оболонь (Киев)
|01.11.2023
|1' -90'
|Рух (Львов)
|0:2
|Днепр-1 (Днепр)
|28.10.2023
|1' -90'
|Рух (Львов)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|22.10.2023
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|2:5
|Рух (Львов)
|08.10.2023
|1' -90'
|Рух (Львов)
|0:0
|Минай (Минай)
|01.10.2023
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Рух (Львов)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|17.09.2023
|Был в запасе
|ЛНЗ (Черкасы)
|2:1
|Рух (Львов)
|03.09.2023
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|06.08.2023
|1' -90'
|Рух (Львов)
|4:1
|Ворскла (Полтава)
|29.07.2023
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:1
|Заря (Луганск)