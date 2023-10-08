Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Denys Teslyuk - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Denys Teslyuk
    Команда Рух
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.04.2024 1' - 90' Рух 1:1 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 24 тур
    07.04.2024 Был в запасе Шахтер 3:1 Рух Украина. Премьер-лига, 23 тур
    01.04.2024 Был в запасе Рух 1:0 ЛНЗ Украина. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.04.2024 1' -90' Рух (Львов) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    07.04.2024 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:1 Рух (Львов)
    01.04.2024 Был в запасе Рух (Львов) 1:0 ЛНЗ (Черкасы)
    16.03.2024 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 1:4 Рух (Львов)
    25.02.2024 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Полесье (Житомир)
    06.11.2023 1' -90' Рух (Львов) 2:2 Оболонь (Киев)
    01.11.2023 1' -90' Рух (Львов) 0:2 Днепр-1 (Днепр)
    28.10.2023 1' -90' Рух (Львов) 0:0 Александрия (Александрия)
    22.10.2023 1' -90' Верес (Ровно) 2:5 Рух (Львов)
    08.10.2023 1' -90' Рух (Львов) 0:0 Минай (Минай)
    01.10.2023 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:3 Рух (Львов)
    23.09.2023 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Шахтер (Донецк)
    17.09.2023 Был в запасе ЛНЗ (Черкасы) 2:1 Рух (Львов)
    03.09.2023 1' -90' Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    06.08.2023 1' -90' Рух (Львов) 4:1 Ворскла (Полтава)
    29.07.2023 1' -90' Рух (Львов) 2:1 Заря (Луганск)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+