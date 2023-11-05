Владислав Карпеня - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Карпеня
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 2001 (23 года)
|Рост
|190
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Карпеня
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 2001 (23 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|Был в запасе
|Слуцк
|1:3
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Витебск
|2:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|31.03.2024
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2023
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|06.12.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Витебск (Витебск)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|25.11.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.10.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:4
|Сморгонь (Сморгонь)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|07.10.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Динамо (Минск)
|03.10.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|29.09.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Гомель (Гомель)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Неман (Гродно)
|18.08.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|07.07.2023
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.06.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|23.06.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.06.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|27.05.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|21.05.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Шахтер (Солигорск)
|09.04.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Нафтан (Новополоцк)