Вепа Жумаев - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Вепа
|Фамилия
|Жумаев
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ашхабад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 2000 (23 года)
|Имя
|Вепа
|Фамилия
|Жумаев
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ашхабад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 2000 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|1' - 25'
|Неман
|0:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|12.04.2024
|1' - 90'
|Витебск
|2:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|90' 64'
|05.04.2024
|1' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|30.03.2024
|1' - 90'
|Витебск
|2:3
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витебск
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|1' -25'
|Неман (Гродно)
|0:1
|Витебск (Витебск)
|12.04.2024
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:0
|Слуцк (Слуцк)
|90' 64'
|05.04.2024
|1' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|30.03.2024
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)