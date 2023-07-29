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    Stênio - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Stênio
    Команда Крузейро
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крузейро 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    15.10.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    21.09.2023 79' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    86'
    15.09.2023 90' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:3 Крузейро (Белу-Оризонти)
    28.08.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 3:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    20.08.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    15.08.2023 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    07.08.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.07.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:3 Крузейро (Белу-Оризонти)
    23.07.2023 87' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    16.07.2023 85' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Коритиба (Коритиба)
    08.07.2023 1' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    02.07.2023 1' -71' Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    25.06.2023 83' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    22.06.2023 84' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    11.06.2023 74' -90' Баия (Салвадор) 2:2 Крузейро (Белу-Оризонти)
    04.06.2023 72' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.05.2023 63' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    23.05.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Куяба (Куяба)
    15.05.2023 63' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:4 Крузейро (Белу-Оризонти)
    11.05.2023 61' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    06.05.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    30.04.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:3 Крузейро (Белу-Оризонти)
    23.04.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:0 Гремио (Порту-Алегри)
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