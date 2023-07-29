|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крузейро
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|15.10.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.09.2023
|79' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|86'
|15.09.2023
|90' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:3
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|28.08.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|15.08.2023
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|07.08.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:3
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|23.07.2023
|87' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|16.07.2023
|85' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Коритиба (Коритиба)
|08.07.2023
|1' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|02.07.2023
|1' -71'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|25.06.2023
|83' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|22.06.2023
|84' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.06.2023
|74' -90'
|Баия (Салвадор)
|2:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|04.06.2023
|72' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28.05.2023
|63' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|23.05.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|15.05.2023
|63' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:4
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|11.05.2023
|61' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|06.05.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:3
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|23.04.2023
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гремио (Порту-Алегри)