Владислав Сычев - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сычев
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Слуцк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 2002 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сычев
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Слуцк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 2002 (22 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|1' - 61'
|Слуцк
|1:3
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|30'
|12.04.2024
|1' - 85'
|Витебск
|2:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|1' - 75'
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|36'
|31.03.2024
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|1' -61'
|Слуцк (Слуцк)
|1:3
|Ислочь (Минский район)
|30'
|12.04.2024
|1' -85'
|Витебск (Витебск)
|2:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.04.2024
|1' -75'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Днепр (Могилев)
|36'
|31.03.2024
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|17.03.2024
|1' -68'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Гомель (Гомель)