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    Владислав Сычев - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Отчество Александрович
    Фамилия Сычев
    Команда Слуцк
    Состав Основной
    Родной город Слуцк
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 января 2002 (22 года)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.04.2024 1' - 61' Слуцк 1:3 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
    30'
    12.04.2024 1' - 85' Витебск 2:0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    06.04.2024 1' - 75' Слуцк 0:1 Днепр Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    36'
    31.03.2024 Был в запасе Торпедо-БелАЗ 1:0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слуцк 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.04.2024 1' -61' Слуцк (Слуцк) 1:3 Ислочь (Минский район)
    30'
    12.04.2024 1' -85' Витебск (Витебск) 2:0 Слуцк (Слуцк)
    06.04.2024 1' -75' Слуцк (Слуцк) 0:1 Днепр (Могилев)
    36'
    31.03.2024 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    17.03.2024 1' -68' Слуцк (Слуцк) 1:1 Гомель (Гомель)
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