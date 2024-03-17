Андрей Рум - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Рум
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лида
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Рум
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лида
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|Был в запасе
|Слуцк
|1:3
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Витебск
|2:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|1' - 55'
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|31.03.2024
|1' - 90'
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|1:3
|Ислочь (Минский район)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|2:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.04.2024
|1' -55'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Днепр (Могилев)
|31.03.2024
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|17.03.2024
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Гомель (Гомель)