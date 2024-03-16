Лукуман Алиу - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Лукуман
|Фамилия
|Алиу
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агеге
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 2003 (21 год)
|Имя
|Лукуман
|Фамилия
|Алиу
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агеге
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 2003 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|1' - 90'
|Сморгонь
|2:2
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|23'
|14.04.2024
|1' - 90'
|Нафтан
|1:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Минск
|2:3
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|29.03.2024
|1' - 73'
|Динамо-Брест
|4:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|23'
|14.04.2024
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|05.04.2024
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:3
|Сморгонь (Сморгонь)
|29.03.2024
|1' -73'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|16.03.2024
|74' -90'
|Динамо (Минск)
|5:0
|Сморгонь (Сморгонь)