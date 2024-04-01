Uba Charles - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Uba Charles
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Uba Charles
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|1' - 90'
|Сандефьорд
|0:1
|Лиллестрем
|Норвегия. Элитсериен, 4 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Лиллестрем
|0:5
|Буде-Глимт
|Норвегия. Элитсериен, 3 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Хаугесунд
|0:2
|Лиллестрем
|Норвегия. Элитсериен, 2 тур
|01.04.2024
|1' - 90'
|Лиллестрем
|2:2
|Кристиансунд
|Норвегия. Элитсериен, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиллестрем
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|0:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|14.04.2024
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|0:5
|Буде-Глимт (Буде)
|07.04.2024
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|0:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|01.04.2024
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:2
|Кристиансунд (Кристиансунн)