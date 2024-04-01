Сиверт Хельтне Нильсен - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Сиверт Хельтне
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1991 (32 года)
|Рост
|184
|Имя
|Сиверт Хельтне
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1991 (32 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|1' - 90'
|Бранн
|2:0
|Одд
|Норвегия. Элитсериен, 4 тур
|17.04.2024
|1' - 90'
|Бранн
|1:0
|ХамКам
|Норвегия. Элитсериен, 16 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Викинг
|1:1
|Бранн
|Норвегия. Элитсериен, 3 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Бранн
|0:2
|Фредрикстад
|Норвегия. Элитсериен, 2 тур
|01.04.2024
|1' - 90'
|Тромсе
|2:4
|Бранн
|Норвегия. Элитсериен, 1 тур
|53'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бранн
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|2:0
|Одд (Шиен)
|17.04.2024
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|1:0
|ХамКам (Хамар)
|14.04.2024
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Бранн (Берген)
|07.04.2024
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|0:2
|Фредрикстад (Фредрикстад)
|01.04.2024
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:4
|Бранн (Берген)
|53'