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    Даниэль Хаканс - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Хаканс
    Команда Волеренга
    Состав Основной
    Родной город Вааса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 октября 2000 (23 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волеренга 22 5 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 1' -90' Волеренга (Осло) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    26.11.2023 1' -90' ХамКам (Хамар) 0:2 Волеренга (Осло)
    90'
    12.11.2023 1' -82' Волеренга (Осло) 0:0 Стабек (Берум)
    05.11.2023 67' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 3:2 Волеренга (Осло)
    29.10.2023 1' -83' Волеренга (Осло) 1:3 Русенборг (Тронхейм)
    22.10.2023 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 2:0 Волеренга (Осло)
    08.10.2023 Был в запасе Волеренга (Осло) 1:2 Бранн (Берген)
    01.10.2023 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 1:2 Волеренга (Осло)
    24.09.2023 1' -43' Буде-Глимт (Буде) 4:2 Волеренга (Осло)
    17.09.2023 Был в запасе Волеренга (Осло) 3:1 Олесунн (Олесунн)
    02.09.2023 1' -90' Викинг (Ставангер) 1:1 Волеренга (Осло)
    27.08.2023 1' -90' Волеренга (Осло) 2:2 Одд (Шиен)
    19.08.2023 1' -90' Мольде (Мольде) 0:0 Волеренга (Осло)
    13.08.2023 1' -90' Волеренга (Осло) 1:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    05.08.2023 1' -83' Стремсгодсет (Драммен) 1:3 Волеренга (Осло)
    45'
    01.07.2023 1' -90' Волеренга (Осло) 1:2 Викинг (Ставангер)
    11.06.2023 1' -65' Волеренга (Осло) 0:1 Стремсгодсет (Драммен)
    04.06.2023 1' -90' Волеренга (Осло) 1:3 Буде-Глимт (Буде)
    29.05.2023 1' -46' Стабек (Берум) 2:1 Волеренга (Осло)
    16.05.2023 1' -90' Волеренга (Осло) 3:0 ХамКам (Хамар)
    24'
    13.05.2023 1' -67' Хаугесунд (Хаугесунд) 1:1 Волеренга (Осло)
    66'
    06.05.2023 1' -83' Русенборг (Тронхейм) 1:3 Волеренга (Осло)
    01.05.2023 1' -64' Волеренга (Осло) 3:4 Лиллестрем (Лиллестрем)
    7'
    22.04.2023 61' -90' Бранн (Берген) 3:1 Волеренга (Осло)
    10.04.2023 1' -86' Олесунн (Олесунн) 0:1 Волеренга (Осло)
    78'
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