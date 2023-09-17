Даниэль Хаканс - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Хаканс
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вааса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Хаканс
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вааса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волеренга
|22
|5
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|26.11.2023
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|0:2
|Волеренга (Осло)
|90'
|12.11.2023
|1' -82'
|Волеренга (Осло)
|0:0
|Стабек (Берум)
|05.11.2023
|67' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|29.10.2023
|1' -83'
|Волеренга (Осло)
|1:3
|Русенборг (Тронхейм)
|22.10.2023
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:0
|Волеренга (Осло)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Бранн (Берген)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:2
|Волеренга (Осло)
|24.09.2023
|1' -43'
|Буде-Глимт (Буде)
|4:2
|Волеренга (Осло)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|3:1
|Олесунн (Олесунн)
|02.09.2023
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|27.08.2023
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|2:2
|Одд (Шиен)
|19.08.2023
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Волеренга (Осло)
|13.08.2023
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|05.08.2023
|1' -83'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:3
|Волеренга (Осло)
|45'
|01.07.2023
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|11.06.2023
|1' -65'
|Волеренга (Осло)
|0:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|04.06.2023
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:3
|Буде-Глимт (Буде)
|29.05.2023
|1' -46'
|Стабек (Берум)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|16.05.2023
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|3:0
|ХамКам (Хамар)
|24'
|13.05.2023
|1' -67'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|66'
|06.05.2023
|1' -83'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:3
|Волеренга (Осло)
|01.05.2023
|1' -64'
|Волеренга (Осло)
|3:4
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|7'
|22.04.2023
|61' -90'
|Бранн (Берген)
|3:1
|Волеренга (Осло)
|10.04.2023
|1' -86'
|Олесунн (Олесунн)
|0:1
|Волеренга (Осло)
|78'