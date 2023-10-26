Эдер - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Эдер
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Эдер
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|24
|0
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.12.2023
|37' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Баия (Салвадор)
|30.11.2023
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|40' 36'
|27.11.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|13.11.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Коритиба (Коритиба)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|29.10.2023
|62' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|26.10.2023
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|23.10.2023
|79' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.10.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|09.10.2023
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2023
|51' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|26.09.2023
|65' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|20.09.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|16.09.2023
|69' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|27.08.2023
|76' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|13.08.2023
|1' -46'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|07.08.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|30.07.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:4
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.07.2023
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|09.07.2023
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|02.07.2023
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|23.06.2023
|1' -35'
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|9' 35'
|11.06.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|15.05.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:4
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|11.05.2023
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|59'
|30.04.2023
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|28'
|23.04.2023
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|80'
|15.04.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|45'