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    Эдер - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Эдер
    Фамилия Феррейра
    Команда Америка Минейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 апреля 1995 (28 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Америка Минейро 24 0 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.12.2023 37' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:2 Баия (Салвадор)
    30.11.2023 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    40' 36'
    27.11.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    13.11.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    09.11.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Коритиба (Коритиба)
    05.11.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    02.11.2023 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    29.10.2023 62' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    26.10.2023 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.10.2023 79' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.10.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    09.10.2023 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2023 51' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    26.09.2023 65' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    20.09.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    16.09.2023 69' -90' Куяба (Куяба) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Сантос (Сан-Паулу)
    27.08.2023 76' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    20.08.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    13.08.2023 1' -46' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    07.08.2023 1' -90' Баия (Салвадор) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    30.07.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:4 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.07.2023 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    09.07.2023 1' -90' Коритиба (Коритиба) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    02.07.2023 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.06.2023 1' -35' Гремио (Порту-Алегри) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    9' 35'
    11.06.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.05.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    15.05.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:4 Крузейро (Белу-Оризонти)
    11.05.2023 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    59'
    30.04.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    28'
    23.04.2023 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    80'
    15.04.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    45'
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