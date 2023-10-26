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    Лукас Оливейра - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Оливейра
    Команда Крузейро
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1996 (28 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крузейро 15 1 0 3 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    04.12.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    01.12.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    28.11.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    23.11.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 2:2 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    19.11.2023 1' -90' Форталеза (Форталеза) 0:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    11.11.2023 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    05.11.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    03.11.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    26.10.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 3:0 Баия (Салвадор)
    22.10.2023 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    15.10.2023 1' -90' Куяба (Куяба) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    82'
    01.10.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    21.09.2023 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    15.09.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:3 Крузейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    23.07.2023 1' -46' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    16.07.2023 58' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Коритиба (Коритиба)
    02.07.2023 1' -69' Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    25' 69'
    22.06.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    11.06.2023 1' -90' Баия (Салвадор) 2:2 Крузейро (Белу-Оризонти)
    28.05.2023 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    23.05.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Куяба (Куяба)
    15.05.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:4 Крузейро (Белу-Оризонти)
    11.05.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    06.05.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    80'
    23.04.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:0 Гремио (Порту-Алегри)
    59' 90'
    16.04.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    90' 85'
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