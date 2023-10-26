Лукас Оливейра - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крузейро
|15
|1
|0
|3
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|04.12.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|01.12.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|28.11.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|23.11.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|19.11.2023
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|03.11.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Баия (Салвадор)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|15.10.2023
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|82'
|01.10.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.09.2023
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|15.09.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:3
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|23.07.2023
|1' -46'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|16.07.2023
|58' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Коритиба (Коритиба)
|02.07.2023
|1' -69'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|25' 69'
|22.06.2023
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.06.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|2:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|28.05.2023
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|23.05.2023
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|15.05.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:4
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|11.05.2023
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|06.05.2023
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|80'
|23.04.2023
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|59' 90'
|16.04.2023
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|90' 85'